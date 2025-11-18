В Татарстане в ДТП с фурой погибли два человека
04:57
КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Автоавария с большегрузом, произошедшая на трассе М7 в Татарстане, унесла жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По предварительной информации, на 1 071-м км трассы М7 "Волга" водитель легкового автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящую фуру.
"В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Незадолго до этого поступило сообщение по системе ГЛОНАСС о гололедице на данном участке трассы", - говорится в сообщении.
По факту ДТП организована проверка.