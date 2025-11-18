В квартире фигуранта дела о госизмене Ревина нашли 73 sim-карты "Мегафона"

Виталий Ревин обвиняется в передаче признанному в РФ террористическим и запрещенному в России полку "Азов" зенитного прожектора, предназначенного для обнаружения над Киевом российских беспилотников

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи обнаружили более 70 sim-карт компании "Мегафон" в квартире курского предпринимателя и изобретателя Виталия Ревина (внесен в РФ в перечень террористов), обвиняемого в передаче признанному в РФ террористическим и запрещенному в России полку "Азов" зенитного прожектора, предназначенного для обнаружения над Киевом российских беспилотников. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"В квартире [подсудимого] на тумбочке были обнаружены sim-карты компании "Мегафон" в количестве 73 штук, 3 банковские карты, ноутбук и системный блок", - говорится в материалах дела.

Во время изучения телефона фигуранта дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ) следствием было установлено, что подсудимый подписан на украинские каналы в Telegram, в этом же мессенджере следователи обнаружили чаты, где Ревин общался с украинцами на их родном языке.

В частности, в одном из установленных следствием чатов обсуждалась возможность приобретения у бизнесмена прожекторов представителем ВСУ, его консультация о самостоятельной сборке изобретения Ревина, приобретении комплектующих для его зенитных прожекторов и их использовании в военных целях и в боевых условиях.

Также в суде выяснилось, что обвиняемый был подписан на признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta. "Что касается второго канала, то это исключительно гуманитарный канал, [предназначенный] для помощи беженцам при переезде в США: где какая политика, какие документы нужны. Администратор этого канала тоже уехал в США по этой же программе", - отметил в ходе судебного следствия сам подсудимый. Найденная в его телефоне зашифрованная информация, по словам обвиняемого, была им сделана "не в целях конспирации, а ради каталогизации всей информации в голове", а также для идентификации тех людей, с кем он ранее когда-то переписывался.

Со слов фигуранта, все видеозаписи о его изобретении делались им исключительно в коммерческих целях для "пакистанцев, индусов, турков и других клиентов из стран бывших республик". "Я никогда в руках не держал даже простейший, дешевый БПЛА, не умею ими управлять, а съемка каких-то подвижных объектов с них никогда мной не использовалась", - резюмировал подсудимый.

О деле, фигуранте и его изобретении

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Курска Виталия Ревина. Фигурант дела родился в Черниговской области Украины и в суде вину в инкриминируемых преступлениях не признал. Вместе с тем при задержании на допросе гендиректор ООО "Прожектор" Ревин дал признательные показания и детально рассказал следствию о совершенных им преступлениях, которые впоследствии легли в основу окончательного обвинения.

Следствие установило, что подсудимый связался с представителями террористического полка "Азов" и предложил им спроектированный им самим зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников. Ревин сам изготовил устройство и отправил свое изобретение из Курска в Киев через Литву. Для проектирования зенитных прожекторов он закупал комплектующие из Китая за свои деньги через банковский счет, оформленный на его имя в Казахстане.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе военного суда, во вторник по делу планируется провести прения сторон, в ходе которых гособвинение запросит срок для Ревина, выслушает последнее слово подсудимого и удалится в совещательную комнату для вынесения окончательного решения.