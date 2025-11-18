Газопровод под Омском загорелся во время ремонта

Горение локализовано, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Прокуратура Омской области/ ТАСС

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Возгорание газопровода около села Ростовка в Омской области произошло в результате проведения ремонтных работ на наземном газоповоде. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по региону.

"В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются", - сообщили в УФСБ.

Возгорание произошло рядом с селом Ростовка утром 18 ноября. По данным главка МЧС по региону, пострадавших нет. Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. На месте от МЧС России задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Следственное управление СК РФ по Омской области проводит проверку.