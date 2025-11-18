В Якутии самолет Ан-38 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На борту находились два члена экипажа

ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Самолет Ан-38 авиакомпании "Алроса" в Якутии после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Предварительно установлено, что 17 ноября по причине технической неисправности после приземления воздушное судно Ан-38 АО "Авиакомпания "Алроса", выполнявшее рейс по маршруту Мирный - Полярный, выкатилось на левую полосу безопасности и вернулось на взлетно-посадочную полосу, самостоятельно зарулив на место стоянки", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, самолет повреждений не имеет. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности полетов.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту самолета находились два члена экипажа. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).