В Свердловской области осудили женщину, посадившую сына на цепь

Татьяна Шанина получила 3 года 6 месяцев колонии общего режима за истязание ребенка

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Первоуральский городской суд в Свердловской области приговорил местную жительницу Татьяну Шанину к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима за истязание несовершеннолетнего сына и незаконное лишение его свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Установлено, что в ноябре 2023 года Шанина посадила 11-летнего ребенка на цепь, в феврале и марте 2025 года регулярно избивала подростка деревянной скалкой и кожаным ремнем, также применяла другие насильственные методы.

"Первоуральский городской суд признал Татьяну Шанину виновной и квалифицировал ее действия как истязание и незаконное лишение свободы, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего. Осужденной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказано в сообщении пресс-службы.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд также частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего подростка.