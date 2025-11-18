В Вологодской области сухогруз "Северодвинск" сняли с мели

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Застрявший в непогоду на реке Шексне в Вологодской области сухогруз "Северодвинск" сняли с мели. Он продолжил движение, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"В 00:15 "Северодвинск" снят с мели с помощью буксира "Владимир Наймушин" и продолжил движение", - говорится в сообщении.

По данным транспортной прокуратуры, "Северодвинск" сел на мель в акватории реки Шексна на 683-м км днем 17 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и потери груза не произошло.

Ранее главное управление МЧС РФ по области предупредило о непогоде 17-18 ноября. Ожидаются сильные снегопады, метели, ветер во вторник усилится до 13-15 м/с.