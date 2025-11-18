Защита замглавы администрации Ялты обжаловала ее арест

Ирину Беломестнову обвиняют в получении взятки в 2,5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Адвокат арестованной по подозрению во взятке в 2,5 млн рублей замглавы администрации города Ялты Ирины Беломестновой подал апелляцию об изменении ей меры пресечения. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Защитой подана апелляционная жалоба на избранную меру пресечения", - говорится в сообщении.

О задержании Беломестновой стало известно 12 ноября, на следующий день по ходатайству следствия суд арестовал ее на два месяца по подозрению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновница обвиняется в получении взятки от директора строительной компании в размере 2,5 млн рублей. За взятку фирма планировала получить контракт на ремонт и реконструкцию детсада. По местам ее работы и жительства проведены обыски. Она была снята с должности.

Беломестнова была назначена на должность заместителя главы администрации Ялты в августе 2022 года.