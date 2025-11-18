В Челябинске начальника исправительного учреждения ФСИН заподозрили в коррупции

Мужчина получил от осужденного в качестве взятки материальные ценности

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Следователь в Челябинске возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении задержанного сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУ СБ ФСИН России начальника исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

"Следователем следственного отдела по Металлургическому району Челябинска <…> возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего начальника исправительного учреждения <…> по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области и ГУ СБ ФСИН России. По данным следствия, с 1 января 2024 по 1 ноября 2025 года фигурант получил от осужденного в качестве взятки материальные ценности. Взамен начальник исправительного учреждения оказывал покровительство, способствовал созданию благоприятных условий содержания осужденного, не выявлял факты нарушения режима, изменял условия содержания в положительную сторону, а также разрешал использовать запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны.

По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.