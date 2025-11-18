В Калининграде заведующего складом задержали за поджог и кражу

Причиненный ущерб оценивают на сумму около 100 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали заведующего складом крупной сети магазинов по продаже электронной и бытовой техники в Калининграде и его сообщников за поджог с целью сокрытия хищения дорогостоящих товаров. Причиненный ущерб оценивается на сумму около 100 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Недавно моих коллег из управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области и сотрудников ОМВД России по Московскому району Калининграда вызвали на пожар. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что он является прикрытием для хищения дорогостоящих товаров из складских помещений. По подозрению в совершении преступлений задержаны двое местных жителей и иностранный гражданин", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что 24-летний заведующий складом крупной сети магазинов по продаже электронной и бытовой техники неоднократно похищал дорогостоящие товары. Он попросил своего бывшего коллегу, работавшего ранее грузчиком, поджечь склад, чтобы скрыть недостачу. Тот привлек к противоправной деятельности своего друга, который прилетел в Калининград из страны ближнего зарубежья.

"Сообщники проникли в помещение, облили имущество горюче-смазочными материалами и подожгли. В результате кровля здания и все находившиеся внутри товары были полностью уничтожены. Причиненный владельцу сети магазинов ущерб может составлять около 100 миллионов рублей", - добавила представитель ведомства.

По словам Волк, часть похищенной бытовой техники изъята. Силовую поддержку при задержании подозреваемых оказывали сотрудники Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 158 и 167 УК РФ). Двое задержанных арестованы, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.