В Херсонской области двух женщин задержали за шпионаж

Они собирали и передавали посредством мессенджера Telegram данные сотрудникам разведки Украины

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС отметили, что ФСБ в Херсонской области пресекла противоправную деятельность двух жительниц региона, имеющих гражданство РФ и Украины, "1978 и 1981 годов рождения, подозреваемых в шпионаже в интересах украинских спецслужб".

Установлено, что женщины инициативно собирали и передавали сотрудникам ГУР МО Украины посредством мессенджера Telegram сведения о местах дислокации военнослужащих, маршрутах передвижения военной техники ВС РФ с целью уничтожения вооружения, нанесения потерь личному составу, а также срыва выполнения боевых задач.

Следственный отдел УФСБ России по региону возбудил уголовные дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанных, а также выявляются их преступные связи.

ФСБ России вновь обратила внимание на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в социальных сетях, интернет-пространстве и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей диверсий и терактов с целью нанесения ущерба нашей стране. В ФСБ предупредили, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, иностранной или международной организацией недопустимо. За это предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы.