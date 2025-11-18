У пассажира в новосибирском аэропорту изъяли старинную икону и киотный крест

Против мужчины завели два административных дела

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Старинную икону и киотный крест обнаружили в ручной клади вылетавшего в Стамбул пассажира таможенники в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

"Выяснилось, что 38-летний мужчина планировал вывезти литую икону Божьей Матери "Неопалимая Купина" и киотный крест "Распятие Христово". Он пояснил, что предметы предназначались для личного использования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажир собирался лететь в Стамбул. Ручную кладь мужчины просканировали при помощи рентгеновской установки во время выборочного контроля на зеленом коридоре. В ходе экспертизы выяснилось, что предметы были созданы более 50 лет назад и представляют культурную ценность. Их можно вывезти лишь при заполнении пассажирской таможенной декларации и разрешении Минкультуры, однако мужчина документы не оформил.

В отношении пассажира возбудили два дела об административном правонарушении - по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).