Бизнесмену Карапетяну продлили арест еще на два месяца

Ему инкриминируется призыв к захвату власти в республике и преступления экономического характера

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца срок содержания под стражей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, которому инкриминируется призыв к захвату власти в республике и преступления экономического характера. Об этом заявил журналистам у здания суда один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян.

Адвокат обратил внимание, что еще 17 ноября в ходе судебного заседания на сайте газеты "Айкакан Жаманак" ("Армянское Время"), принадлежащей семье премьера Армении Никола Пашиняна, в 23:00 (22:00 мск) уже была публикация о продлении судом ареста бизнесмену на два месяца.

"Но что мы видим? Сто из ста - прогноз [суд] исполнил. <…> "Айкакан Жаманак" предопределил вердикт суда. Я такого в Республике Армения еще не видел", - сказал представитель защиты.