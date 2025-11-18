В ДНР 65% потребителей остались без электричества после атаки ВСУ

Намечен план экстренных мер, отметил глава республики Денис Пушилин

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Электроэнергия после атак ВСУ на энергосистему ДНР не поступает 65% потребителей, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Намечен план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению Донецкой Народной Республики, - написал Пушилин. - На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей".

Пушилин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки, в котором приняли участие замглавы МЧС РФ Алексей Кострубицкий, члены регионального кабмина и представители профильных ведомств.

ВСУ второй день подряд атакуют энергосистему ДНР. Пушилин сообщил, что в результате последней атаки повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС - эти две станции обеспечивают основную генерацию в регионе. Обесточены многие населенные пункты, начались перебои с теплом и водой.