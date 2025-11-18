Жительниц Дагестана оштрафовали на 4 млн рублей за осквернение Вечного огня

Обвиняемые использовали пламя Вечного огня для приготовления кофе

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Суд Дагестана вынес приговор двум местным жительницам за осквернение памяти защитников Отечества в Махачкале. Каждой назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей, сообщает прокуратура республики.

"Верховный суд Республики Дагестан с участием государственного обвинителя прокуратуры региона вынес приговор в отношении двух местных жительниц. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично)", - говорится в сообщении.

По материалам дела, инцидент произошел в 2023 году. Обвиняемые, находясь в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола города Махачкалы, использовали пламя Вечного огня у памятника Воину-освободителю для приготовления кофе.

"Осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей каждой", - следует из решения суда.