В метро Петербурга человек упал на пути

Из-за происшествия с 10:04 до 10:09 было остановлено движение от станции "Садовая" до станции "Международная"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Пассажир метрополитена упал на пути на станции метро "Волковская". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Из-за происшествия с 10:04 до 10:09 было остановлено движение пятой Фрунзенско-Приморской ветки метро на участке от станции "Садовая" до станции "Международная". Аварийно-спасательное формирование быстро подняло человека с пути.

"Девушка жива, отправлена на скорой помощи в больницу", - сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена.

Движение поездов на линии 5 осуществляется в полном объеме.