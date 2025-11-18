В Челябинской области столкнулись поезд и грузовик

Прокуратура организовала проверку

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Аргаяшском районе Челябинской области. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что в 12:30 (10:30 мск - прим. ТАСС) <…> совершено столкновение пригородного поезда №7006 с грузовым автомобилем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.