В Днепропетровске повреждены телецентр и телебашня

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Телецентр и телебашня повреждены в Днепропетровске на востоке Украины. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

"Днепр (украинское название Днепропетровска - прим. ТАСС). Повреждены <...> здание телецентра, <...> телебашня", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 18 ноября в Днепропетровской области действовала воздушная тревога. Утром и.о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко сообщил о повреждении инфраструктуры в двух районах. В свою очередь вице-премьер - министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба проинформировал о повреждении вокзала в Днепропетровске, а также железнодорожного депо и обслуживающего поезда ремонтного цеха в пригороде.