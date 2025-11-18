Обвиняемому в подрыве машины полковника в Москве запросили 28 лет колонии

Также прокурор попросил назначить Евгению Серебрякову 1 млн рублей штрафа

Редакция сайта ТАСС

Евгений Серебряков © Мяйле Архангельская/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Прокурор попросил Второй Западный окружной военный суд приговорить бывшего аналитика банка данных "ТВС Узбекистан" Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником на севере Москвы в июле 2024 года и действовавшего в составе организованной группы, к 28 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также

Что известно о подрыве Toyota Land Cruiser на севере Москвы

"Прошу суд признать Евгения Серебрякова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 28 лет: первые 7 лет в тюрьме, а остальное в колонии строгого режима", - сказал прокурор. Кроме того, прокурор просит назначить 1 млн рублей штрафа.

Серебряков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Подсудимый признал свою вину, но не раскаялся. На первом судебном заседании Серебряков заявил, что ему нужно было приложить больше усилий для доведения преступного умысла до конца.