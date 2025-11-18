В Крыму экс-чиновника осудили за хищение грантовых средств Росмолодежи

Ущерб бюджету превысил 10,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ ТАСС, архив

ИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Симферополя приговорил бывшего заведующего отделом Государственного комитета молодежной политики Республики Крым к 5,5 года колонии за хищение более 10,5 млн рублей грантовых средств, выделенных Росмолодежью на социальные проекты. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону и городу Севастополю.

В УФСБ установили, что бывший заведующий отделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки Госкоммола Республики Крым причастен к мошенническим действиям при освоении бюджетных средств, выделенных Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

"Установлено, что чиновник склонил своих знакомых предпринимателей принять участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. В последующем денежные средства были обналичены через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей. При этом фактически предусмотренные работы не исполнялись. Центральным районным судом Симферополя чиновник признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ущерб бюджету превысил 10,5 млн рублей. Как добавили в МВД по Республике Крым, мужчина действовал совместно с заместителем председателя Госкомитета и еще одним участником с 2020 по 2022 год. Они находили предпринимателей, оформляли заявки от их имени или навязывали "помощь" уже победившим участникам. Через подконтрольных индивидуальных предпринимателей они обналичивали полученные средства.

На основании материалов УФСБ следственными органами МВД России по Симферополю в отношении фигуранта было возбуждено шесть уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как уточнили в прокуратуре, суд также назначил ему штраф в 1 млн рублей.