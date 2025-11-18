На проспекте Андропова в Москве произошло ДТП с участием нескольких машин

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Движение затруднено на проспекте Андропова из-за ДТП, сообщили в столичном дептрансе.

"На проспекте Андропова (в районе д. 33) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. - Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда".

На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.