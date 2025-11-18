В Карелии при столкновении фуры с бензовозом погиб человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 ноября. /ТАСС/. Фура и бензовоз столкнулись на трассе А-121 в Лахденпохском районе Карелии. Один человек погиб и один пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава госкомитета республики по безопасности Олег Поляков.

"Сегодня около 12:00 мск в Лахденпохском районе на трассе А-121, 179-й км, произошло столкновение фуры и бензовоза. Республиканские пожарные из Куркиеки и Лахденпохья, дорожники, скорая и полиция направлены на место происшествия. По предварительной информации, бензовоз был пустой - розлива топлива нет. Также известно, что один человек погиб и один пострадал", - сказано в сообщении.

Поляков добавил, что после ДТП перекрыта одна полоса, организовано реверсивное движение.