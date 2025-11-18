В Антраците ЛНР в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. В Антраците Луганской Народной Республики четыре человека, в том числе 15-летняя школьница, пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В Антраците легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи. Пострадали четыре человека, в том числе 15-летняя школьница", - говорится в сообщении.

По информации министра здравоохранения Наталии Пащенко, после ДТП в городскую больницу Антрацита доставлены трое: две женщины и подросток - учащаяся 9-го класса. Их жизни ничего не угрожает. Кроме того, в аварии пострадал фельдшер скорой помощи.