В Архангельской области СК проводит проверку после ДТП со школьным автобусом

Следователи опросят водителей транспортных средств и пассажиров автобуса

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи организовали проверку после аварии со школьным автобусом, которая произошла утром в Северодвинске, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"Следственными органами <...> организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с размещенной в СМИ информацией о травмировании пассажиров в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Северодвинске", - сказано в сообщении.

В рамках проверки опросят водителей транспортных средств и пассажиров автобуса, а также возможных очевидцев аварии и представителей компании-перевозчика. Назначены необходимые экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Ранее в МВД сообщали, что авария произошла в 09:40 мск на перекрестке улиц Победы и Кирилкина. По предварительным данным, водитель микроавтобуса ГАЗ не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомашиной "Тойота". В результате аварии ушибы получили трое несовершеннолетних. Им оказана медицинская помощь. Также травмы получил 62-летний водитель иномарки.