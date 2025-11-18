В Москве три человека пострадали при столкновении четырех машин

В правоохранительных органах допустили, что причиной столкновения машин могла стать дождливая погода

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись на проспекте Андропова в Москве, одна из них опрокинулась. Пострадали три человека, об этом ТАСС сообщили в столичной ГАИ.

"В результате дорожной аварии три человека получили травмы", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Ранее в столичном ГУ МВД России сообщали об одном пострадавшем.

"Движение затруднено, выбирайте маршруты объезда", - предупредили в ГАИ.

В надзорном ведомстве столицы отметили, что прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на проспекте Андропова. В медицинских службах ТАСС уточнили, что для эвакуации пострадавших применялся вертолет.

ДТП произошло в 12:45 на проспекте Андропова в районе дома 33. Столкнулись четыре транспортных средства, одно из них опрокинулось. На месте ДТП работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства устанавливаются. Источник в правоохранительных органах допустил, что причиной столкновения могла стать дождливая погода.

Во вторник, по данным Гидрометцентра России, прогнозировалась облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега и температура до плюс 10 градусов.

В новость были внесены изменения (13:55 мск) - добавлена информация о числе пострадавших.