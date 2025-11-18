По второму делу экс-сенатора Арашукова допросили более 20 свидетелей

По версии следствия, Рауф Арашуков с помощью адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Более 20 свидетелей допрошены в рамках рассмотрения судом уголовного дела о взятке в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Оренбурга.

Арашуков обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, совершенная в особо крупном размере).

"С момента поступления материалов дела на рассмотрение в суд первой инстанции по настоящее время оглашено обвинительное заключение, исследованы письменные материалы дела, допрошен 21 свидетель, оглашены показания двух свидетелей, допрошен подсудимый Арашуков Р. Р., судом разрешены ходатайства подсудимого о допросе дополнительных свидетелей из числа сотрудников колонии и осужденных, отбывающих наказание", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант с помощью адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания для него привилегированных условий отбывания наказания в колонии. Оставшуюся часть в размере 3 млн рублей злоумышленник не передал в связи с пресечением противоправной деятельности. Дело рассматривается в исправительном учреждении УФСИН России по Оренбургской области. Подсудимый вину в даче взятки не признает, добавили в суде.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, в тот же день его арестовали. Также был взят под стражу его отец - экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил их к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.