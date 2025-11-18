В Омске оставшиеся без газа предприятия перевели на резервное топливо

Восстановительные работы на месте аварии ведут 30 специалистов и 12 единиц техники

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Предприятия в Омске, которые остались без газа из-за аварии на магистральном газопроводе возле поселка Ростовка, переведены на резервное топливо. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

"Сейчас все предприятия, попавшие под отключение, переведены на использование резервного топлива, газоснабжение потребителей частных домов компенсировано за счет увеличения подачи газа по сетям газораспределения города и Омского района. Восемь котельных также перешли на использование резервного топлива (дизель, мазут)", - написал Шнипко.

Восстановительные работы на месте аварии ведут 30 специалистов и 12 единиц техники. "Будут выполнены разработка траншеи, укладка трубопровода протяженностью примерно 25 погонных м, сварочные работы, продувка, опрессовка и пуск газа", - сообщил министр.

Утечка и возгорание газа на магистральном газопроводе под Омском произошли около 05:16 мск. Зарево от пожара было видно за несколько км. Пострадавших нет.