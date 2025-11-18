Число пострадавших в ДТП с бензовозом в Карелии выросло до трех

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших при массовом ДТП с участием бензовоза в Лахденпохском районе выросло до трех. Один из них направлен в больницу в Сортавале, еще двое от госпитализации отказались, сообщил в своем Telegram-канале председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

Авария произошла в 12:00 мск на автодороге А-121 Сортавала (179-й км). Изначально в госкомитете сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем. Позже в МВД уточнили, что погибли три человека и один пострадал.

"К сожалению, в ДТП три человека погибли и трое пострадали. Один из пострадавших направлен в Сортавальскую ЦРБ, двое других от госпитализации отказались. Пожарные Лахденпохского района деблокировали тела погибших из поврежденных автомобилей", - сказано в сообщении.

По данным госкомитета, контейнеровоз поднимался вверх по склону дороги и потерял управление. В результате он столкнулся со встречным бензовозом. Вслед за ними в столкновение попали два легковых автомобиля.

Движение по трассе временно ограничено, организовано временное перемещение транспорта через поселок Куркиеки. На месте работает опергруппа МВД.