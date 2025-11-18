Имущество экс-главы судебного департамента ДНР взыскали в доход государства

По версии следствия, Керим Акуев регистрировал недвижимость на фиктивных владельцев, которыми становились его родственники и доверенные лица

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону взыскал в доход государства имущество экс-руководителя судебного департамента при Верховном суде Донецкой Народной Республики (ДНР) Керима Акуева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Судом установлено, что Акуев К. Г. с 2008 по 2022 год занимал руководящие должности в управлении судебного департамента в Тверской области, а также Республике Крым, с 28.08.2022 по 19.07.2023 являлся руководителем судебного департамента при Верховном суде Донецкой Народной Республики. В указанный период Акуевым К. Г. были приобретены объекты недвижимости на коррупционные доходы. Решением суда исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации об обращении в доход РФ имущества Акуева К. Г. и других лиц удовлетворены", - говорится в сообщении.

По версии следствия, для ухода от декларирования имущества Акуев регистрировал недвижимость на фиктивных владельцев, которыми становились его родственники и доверенные лица. Решение в законную силу не вступило.