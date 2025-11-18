Приговор Фургалу по второму делу огласят 3 декабря

Экс-губернатор Хабаровского края обвиняется в хищении свыше 2 млрд рублей у МСП-банка

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы 3 декабря огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по уголовному делу о хищении свыше 2 млрд рублей у МСП-банка. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела экс-чиновника.

"Ждем оглашение приговора в отношении Сергея Фургала и других фигурантов 3 декабря, в 12:00 мск, в Бабушкинском суде Москвы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ходе прений сторон прокурор с учетом предыдущего приговора попросил назначить Фургалу наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания гособвинение попросило назначить экс-чиновнику штраф в размере 11 млн рублей и ограничить ему свободу на два года после отбытия основного наказания.

Также на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.

Фургал с другими фигурантами дела обвиняется в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также в хищении денег путем мошенничества и в легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018-го по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению. Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" на сумму более чем 1,2 млрд рублей, однако довести дело до конца не смогли.