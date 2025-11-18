Арест основателю "Русагро" продлили до 25 февраля

Экс-гендиректор холдинга Максим Басов также останется под стражей еще три месяца

Редакция сайта ТАСС

Вадим Мошкович © Московские суды общей юрисдикции/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста основателю холдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору холдинга Максиму Басову по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Мещанский суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Мошковичу и Басову еще на три месяца, то есть до 25 февраля 2026 года", - сказал собеседник агентства.

В ходе судебного заседания защита подсудимых настаивала на изменении им меры пресечения на несвязанную с лишением свободы. Вместе с тем следствие настаивало на просьбе о продлении ареста, так как бывший член Совета Федерации Мошкович имеет значительный финансовый ресурс, включая недвижимость за границей, располагает связями в правоохранительных органах и органах госвласти, может оказать давление на свидетелей, согласовать позицию по делу с лично знакомыми ему соучастниками и уничтожить доказательства.

Представитель прокуратуры в свою очередь поддержал представителя следствия.

Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта. В офисах "Русагро" прошли обыски и выемка документов. Фигурантам было предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями). Позднее появилось уголовное дело о взяточничестве, фигурантом которого стал бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

По версии следствия, обвиняемые убедили бывшего владельца холдинга "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций его компании в обмен на инвестиции, которые так и не последовали, что привело к ущербу на 30 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено по заявлению Бурова. Вину фигуранты не признают.