Экс-начальника управления культуры Пензы перевели под домашний арест

Веру Фейгину обвиняют в получении взятки

ПЕНЗА, 18 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы изменил меру пресечения экс-начальнику управления культуры города Вере Фейгиной, которую обвиняют в получении взятки, и перевел ее под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест до 8 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в суде, с ходатайством об изменении меры пресечения в суд обратился следователь СК.

По версии следствия, Фейгина договорилась с предпринимателем о получении 690 тыс. рублей за создание условий, дающих преимущество при заключении договоров с взяткодателем и аффилированными с ним лицами. При получении части взятки в размере 250 тыс. рублей Фейгина была задержана. По решению суда она была заключена под стражу. Ее обвиняют по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия).