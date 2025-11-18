SVT назвал возможную причину наезда автобуса на людей в Стокгольме

Ей могла стать болезнь водителя

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 18 ноября. /ТАСС/. Причиной трагедии со смертельным исходом, когда рейсовый автобус наехал на трех женщин на остановке в Стокгольме, могла стать болезнь водителя. Об этом заявили родственники шофера, сообщает телеканал SVT.

Однако следствие и полиция пока не располагают данными, подтверждающими это утверждение. При этом подозрения в преднамеренности действий водителя также отсутствуют.

По данным газеты Aftonbladet, в медицинском заключении водителя за 2021 год никаких отметок об имеющихся недугах нет. В полиции также предполагают, что именно болезнь стала причиной наезда на стоявших на остановке.

В результате наезда двухэтажного автобуса три человека погибло, еще трое пострадали. Водитель был направлен на лечение в больницу. Как выяснила полиция, после высадки пассажиров он готовился сделать остановку, но, когда автобус должен был направиться на парковку, произошло что-то, что привело к аварии. Подозреваемый в наезде на людей больше не находится под арестом.