В Вологодской области жители 10 сел и деревень остались без электроснабжения

Причиной аварийных отключений стала непогода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 жителей 10 населенных пунктов Вологодской области временно остаются без электроснабжения в результате аварийных отключений из-за непогоды. В целом аварийные отключения затронули 18 ноября 14 населенных пунктов и почти 10 тыс. жителей, включая областную столицу Вологду, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Тотемский муниципальный округ - с 14:27 [мск] отключение электроэнергии в четырех населенных пунктах, 52 дома с населением 88 человек. На восстановлении работает бригада в составе четырех человек, одна единица техники. В 15:40 подключены три населенных пункта, остается без электроэнергии один населенный пункт, 31 дом с населением 18 человек. Грязовецкий муниципальный округ - с 13:50 отключение электроэнергии в девяти населенных пунктах, 16 домов с населением 37 человек. На восстановлении работает бригада из трех человек, одна единица техника", - привел губернатор в своем Telegram-канале информацию от нового руководителя главного управления МЧС РФ по Вологодской области Николая Шнайдера.

По его данным, с 13 часов в заречной части Вологды произошли отключения электроэнергии из-за повреждения линии, обрыва проводов, срабатывания автоматики. В зону отключения попали 360 домов с 9,6 тыс. жителей и два социальных объекта. К 15:30 подача электроэнергии была полностью восстановлена.

Ранее спасатели предупреждали о непогоде, о сильном снегопаде, мокром снеге и дожде, усилении ветра до 13-15 м/с, гололеде 18 ноября. С 19 ноября ожидается прохождение холодного фронта, прогнозируется понижение температуры до отрицательных значений, снегопады, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, а на дорогах гололедица.