В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара

Жителей призвали не подходить к окнам

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки малоразмерного воздушного шара объявлена в Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС. Информация о подобном виде воздушного судна впервые объявлена на территории региона.

"Внимание! Угроза атаки МВШ (малоразмерный воздушный шар) на территории Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание", - говорится в сообщении РСЧС.