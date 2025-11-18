В Казани при пожаре после взрыва газа в многоэтажке погиб мужчина

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Мужчина погиб во время пожара, возникшего из-за взрыва газовоздушной смеси на балконе многоквартирного дома в Казани. Об этом сообщает ГУ МЧС Татарстана.

"Поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Лукина, 1А, в Казани. По прибытии пожарных подразделений открытое горение происходило на балконе квартиры на седьмом этаже, ликвидировано на площади 5 кв. м. Обнаружено тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

Прокуратура республики сообщила, что по указанному адресу произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.