На проспекте Андропова в Москве после ДТП восстановили движение

В аварии пострадали три человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта на проспекте Андропова в Москве возобновлено после ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на проспекте Андропова (в районе д. 33) восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о столкновении четырех автомобилей, в результате которого пострадали три человека, движение в районе ДТП было затруднено.