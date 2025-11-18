Caracol: на Украине ликвидировали неподготовленного колумбийского наемника

Многие отправляются в зоны конфликтов, надеясь улучшить свое материальное положение, "но не думают о риске, который это несет, а это смерть", заявил друг погибшего Хесус Риос

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 18 ноября. /ТАСС/. Колумбийский наемник Аффет Коронадо, отправленный украинским командованием на фронт без должной подготовки, был ликвидирован в результате бомбардировки. Об этом сообщает радиостанция Caracol со ссылкой на друзей погибшего.

"Предполагаю, что он уехал [на Украину], потому что его убедили, пообещав высокий заработок. Там он прошел несколько видов подготовки, которые длились максимум 20-30 дней. Во время одного из заданий его подразделение столкнулось с русскими, и он был убит", - передает радиостанция слова Хесуса Риоса, друга погибшего.

По его словам, многие молодые люди отправляются в зоны конфликтов, надеясь улучшить свое материальное положение, "но не думают о риске, который это несет, а это смерть". Риос подчеркнул, что война на Украине ведется с применением высоких технологий - дронов, артиллерии и точного вооружения, - что делает участие неподготовленных иностранцев особенно опасным.

Погибший - 28-летний уроженец города Вальедупар в департаменте Сесар. Семья не располагает полной информацией о его контракте: им передали лишь неполный документ, что вызывает сомнения относительно условий его вербовки. Тело колумбийца до сих пор не найдено.

Риос отметил, что в условиях боевых действий вернуть останки крайне трудно и выразил надежду, что этот случай станет предупреждением для молодых людей, которых пытаются привлечь в иностранные конфликты ложными финансовыми обещаниями.