Постпредство РФ при ООН: в Мали террористы пытались установить топливную блокаду

"Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" является одной из крупнейших группировок и насчитывает около 7 тыс. боевиков

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Террористы из группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" ("Группа поддержки ислама и мусульман", JNIM, связанная с запрещенной в РФ "Аль-Каидой") в последние несколько недель пытались установить топливную блокаду в Мали, стремясь таким образом подорвать экономику страны. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

"Озабочены развитием ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, который в последние годы стал плацдармом для террористической активности, а также геополитических и экономических игр ряда внешних игроков, от чего страдают в первую очередь местные жители, - сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН по укреплению мира в Западной Африке. - В последние недели боевики "Группы поддержки ислама и мусульман" попытались установить топливную блокаду малийских населенных пунктов. Это пример смены тактики террористических группировок, явно поддерживаемых извне, в том числе довольно продвинутыми вооружениями и технологическими решениями. Если раньше боевики осуществляли единичные вылазки и вели сопротивление крупными силами на стратегических направлениях, то в последнее время они взяли курс на подрыв экономики".

Российский дипломат отметила, что "в последние дни, в том числе благодаря сопровождению автоколонн с топливом подразделениями российских сил, ситуация в Мали имеет тенденцию к улучшению". "Кратно возросло число АЗС, где продается горючее. С 10 ноября возобновились занятия в малийских образовательных учреждениях, ранее прерванные на две недели", - добавила она. В Мали основные перевозки осуществляет автотранспорт. В стране действует единственная узкоколейная железная дорога, построенная в 1924 году. Она соединяет Бамако с Сенегалом. Страна не имеет выхода к морю, не добывает нефть и полностью зависит от импорта продуктов ее переработки. Ежегодный объем их ввоза составляет около 2 млн тонн.

"Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" является одной из крупнейших группировок, действующих в Мали. Она насчитывает около 7 тыс. боевиков. Группировка признает себя частью "Аль-Каиды" и ставит целью захват власти в стране.