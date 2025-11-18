В 10 муниципалитетах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В регионе действовал красный уровень опасности

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА отменен в 10 муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщает МЧС региона.

"Отбой "Красного уровня - Угроза атаки БПЛА" по ранее введенным районам", - говорится в сообщении.

Угроза атаки вражеских БПЛА была введена в Данковском, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Становлянском, Чаплыгинском районах и городе Ельце сегодня в 19:40 мск.

При этом, как отмечают в МЧС, на всей территории региона сохраняется воздушная опасность.