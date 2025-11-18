ТАСС: в Ивано-Франковске умер мобилизованный после побега из здания ТЦК

При этом родственники утверждают, что Олега Скрипку отпустили сотрудники ТЦК, но решили оформить его как дезертира

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ Олег Скрипка был найден мертвым под Ивано-Франковском после посещения территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Очередной случай гибели мобилизованного военнослужащего произошел под Ивано-Франковском. 14 ноября в лесном массиве обнаружили тело мужчины, которого несколько дней разыскивали родственники и волонтеры. Погибшим оказался 39-летний Олег Скрипка, переставший выходить на связь после мобилизации 8 ноября. В ТЦК подтвердили, что он действительно находился там, но 12-го числа сбежал оттуда. При этом родственники утверждают, что Олега оттуда отпустили сами тэцэкашники, но решили оформить его как дезертира", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что полиция не реагировала на поданные заявления со стороны родственников. "Во время обращений в местный ТЦК близкие получали противоречивую информацию о местонахождении мужчины", - добавил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовывать мужчин и женщин с 18 лет.

В новость внесены изменения (22:05 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - Олег Скрипка.