На Кубани подростки поджарили еду на пламени Вечного огня

Проводится проверка

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края проводит проверку по факту инцидента с поджариванием еды подростками на мемориале в городе Усть-Лабинске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее с соцсетях появилось видео с двумя школьниками, оно получило общественный резонанс.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено как двое подростков жарят еду на пламени Вечного огня в городе Усть-Лабинске. В отделе МВД России по Усть-Лабинскому району данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки", - говорится в сообщении.