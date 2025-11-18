ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Кубани подростки поджарили еду на пламени Вечного огня

Проводится проверка
Редакция сайта ТАСС
19:10

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края проводит проверку по факту инцидента с поджариванием еды подростками на мемориале в городе Усть-Лабинске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее с соцсетях появилось видео с двумя школьниками, оно получило общественный резонанс.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено как двое подростков жарят еду на пламени Вечного огня в городе Усть-Лабинске. В отделе МВД России по Усть-Лабинскому району данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки", - говорится в сообщении. 

РоссияКраснодарский край