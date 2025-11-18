В Москве на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием нескольких машин

Информацию о пострадавших уточняют

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинском проспекте (в районе дома 168с1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей просят выбирать пути объезда из-за затрудненного движения в районе происшествия.

Позже в Telegram-канале столичного Дептранса сообщили, что движение восстановлено.

В новость были внесены изменения (00:09 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.