В Москве на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием нескольких машин
Редакция сайта ТАСС
19:51
обновлено 21:09
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Ленинском проспекте (в районе дома 168с1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей просят выбирать пути объезда из-за затрудненного движения в районе происшествия.
Позже в Telegram-канале столичного Дептранса сообщили, что движение восстановлено.
В новость были внесены изменения (00:09 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.