В Петербурге трое рабочих получили травмы из-за происшествия на стройке

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Рабочие получили серьезные травмы в результате инцидента на стройке многоквартирного дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу, проводится проверка для установления причин, условий и обстоятельств произошедшего.

"Следователем Петроградского района ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих на строящемся объекте. Вечером 18 ноября 2025 года поступило сообщение о травмировании рабочих на строящемся объекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, по предварительной информации, в процессе заливки бетонной плиты при строительстве многоквартирного дома была нарушена техника безопасности, в результате чего трое рабочих получили травмы, предварительный осмотр показал переломы.

Угрозы обрушения остальных конструкций нет, отметил источник.