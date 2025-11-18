В Чили пять человек погибли из-за резкого ухудшения погоды

Среди них - граждане Германии, Великобритании и Мексики

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Пятеро туристов погибли в известном чилийском национальном парке Торрес-дель-Пайне из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщил офис представителя президента в регионе Магальянес.

"Касательно семи человек, которые числились пропавшими, удалось подтвердить, что четверо из них живы. К сожалению, трое погибли: гражданка и гражданин Германии и подданная Великобритании", - говорится в сообщении. Еще двое погибших - туристы из Мексики.

Трагедия произошла в секторе, который относится к круговому маршруту, считающемуся более сложным, чем самый популярный среди туристов вариант. Накануне в этой зоне выпал снег и были зафиксированы сильные порывы ветра.

В целях безопасности часть парка была закрыта для посетителей.