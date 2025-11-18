Во Владимирской области произошел пожар в складском помещении

Площадь возгорания превышает 2,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют возгорание складского помещения и мусора, возникшее в городе Петушки Владимирской области. Площадь пожара, по предварительной информации, превышает 2,2 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"18.11.2025 в 21:57 мск в оперативную дежурную смену ЦУКС главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании складского помещения и мусора по адресу: город Петушки, улица Клязьменская, дом 1 на предварительной площади 2 280 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Тушением огня занимаются 33 человека, привлечено 12 единиц техники.