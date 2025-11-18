NHK: в Японии из-за пожара сгорели 170 домов

По меньшей мере один человек пропал без вести

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек числится пропавшим без вести из-за масштабного пожара в городе Оита в Японии, где сгорели 170 домов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Сообщение о пожаре поступило вечером в понедельник, с тех пор тушение продолжается уже более 12 часов. Прогнозов относительно того, когда возгорание будет потушено, пока нет.

В целях безопасности из близлежащих домов эвакуированы более 170 человек, их разместили в эвакуационном центре.

Район Саганоскэи, где произошел пожар, находится в прибрежной зоне и прилегает к небольшому порту. Здесь преимущественно малоэтажная застройка с деревянными жилыми домами и коммерческими зданиями в один-два этажа.