Мошенники украли у жителя Камчатки 114 тыс. рублей при покупке билетов в театр

В МВД рекомендовали гражданам покупать билеты только на официальных сайтах

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Житель Камчатки лишился 114 тыс. рублей при покупке липовых билетов в театр, деньги с его карты сняли мошенники. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в УМВД России по региону.

По словам пострадавшего от мошеннических действий мужчины, он познакомился с девушкой на сайте знакомств и общался с ней через мессенджер в одной из социальных сетей. Девушка предложила сходить в театр и выслала ссылку для покупки билетов. Молодой человек перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты. Сначала списались 7 тыс. рублей, но билеты якобы не были подтверждены в связи с технической ошибкой. Мужчина обратился в службу поддержки на этом же сайте и в ходе разговора со "службой поддержки" произвел еще пять транзакций, вводя данные своей карты. В общей сложности с его карты списали 114 тыс. рублей.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Управление МВД России по Камчатскому краю в связи с участившимися случаями мошенничества при покупке билетов на концерты, в театры и на другие досуговые мероприятия настоятельно рекомендует гражданам покупать билеты только на официальных сайтах", - рассказали в ведомстве.