Монеточку оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Сумма наказания составила 50 тыс. рублей, сообщили в суде Москвы

Редакция сайта ТАСС

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве назначил административный штраф в размере 50 тыс. рублей певице Монеточке (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Басманный районный суд Москвы признал Гырдымову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), и назначил ей административный штраф в размере 50 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

Согласно КоАП РФ, санкция за данное правонарушение предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении певицы меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Постановление районного суда уже обжаловано в апелляции.

Установлено, что признанная иностранным агентом Монеточка была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Минюст РФ в январе 2023 года включил Монеточку в реестр иноагентов. Как поясняли в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.