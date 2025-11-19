В Орловской области объявляли ракетную опасность
00:33
обновлено 01:01
ОРЕЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Орловской области. Об этом сообщали в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
Позже режим отменили.
