В Орловской области объявляли ракетную опасность

Жителей призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Орловской области. Об этом сообщали в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

Позже режим отменили.

