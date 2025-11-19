Бизнесмена из Подмосковья обвинили в госизмене

Владимира Гоя арестовали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал арест в рамках уголовного дела о госизмене в отношении уроженца Львовской области (Украина) Владимира Гоя, которому столичные суды назначали с июня по ноябрь административные аресты за мелкое хулиганство и нецензурную брань в общественных местах. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, получивший гражданство РФ гендиректор химкинской строительной фирмы Гой почти за полгода ни разу не отверг вину в совершении административных правонарушений.

"Избрать в отношении обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена) Гоя В. И. меру пресечения в виде заключения под стражу", - следует из решения районного суда, которое в апелляции пока не было обжаловано.

Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали.

Вместе с тем, как следует из материалов административных дел, до ареста по уголовному делу о госизмене гендиректор ООО "Строй сфера групп" Гой на протяжении почти пяти месяцев неоднократно подвергался арестам на 15 суток, которые избирались ему с июня по ноябрь 2025 года за административные правонарушения, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов). Гой во всех судебных заседаниях заявлял о раскаянии, признании вины в полном объеме, а в одном из московских судов пояснил, что "решил с коллегами отметить окончание ремонта, громко кричали нецензурной бранью".

Постановления о назначении административного ему наказания выносили такие московские суды, как Никулинский, Гагаринский, Останкинский, Перовский, Чертановский, Савеловский и Лефортовский, а также Одинцовский городской суд Московской области. Перед арестом по тяжкому обвинению мужчина был задержан правоохранительным органами в помещении торгового зала столичного магазина за нецензурную брань и агрессивное поведение, он "кидался на посетителей и толкал их", не реагируя на замечания окружающих.